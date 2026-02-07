A Lucca basta mezz' ora per ambientarsi in Premier | gol all' esordio con il Nottingham

Lorenzo Lucca si è subito fatto notare in Premier League. Dopo appena mezz'ora in campo, ha segnato il suo primo gol con il Nottingham Forest, anche se la squadra ha perso contro il Leeds. L'attaccante italiano si è adattato rapidamente al nuovo campionato e ha mostrato di avere carattere.

È bastata poco più di mezz'ora a Lorenzo Lucca per ambientarsi in Inghilterra e bagnare il suo esordio in Premier con un gol, l'unico del Nottingham Forest nella sfida persa contro il Leeds. L'attaccante di proprietà del Napoli, dopo essere entrato al 54', con la sua rete ha fissato all'86esimo.🔗 Leggi su Napolitoday.it Approfondimenti su Lucca Nottingham Lucca, esordio col botto in Premier: va subito in gol Nottingham Forest (che però perde 3-1) Lorenzo Lucca fa il suo debutto in Premier e segna subito un gol. Esordio da sogno per Lucca: gol alla prima col Nottingham Forrest! Lorenzo Lucca ha fatto il suo debutto in Premier League e ha subito lasciato il segno. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Lorenzo Lucca lascia Napoli direzione Nottingham Forest Ultime notizie su Lucca Nottingham Argomenti discussi: A Lucca basta mezz'ora per ambientarsi in Premier: gol all'esordio con il Nottingham; Potere al Popolo Lucca: basta sfratti, la casa è un diritto.; Il Ponte a Elsa schiaccia il Monteserra. Pareggio per il Serravalle contro Afrorenze. Soltanto 32 minuti in campo per trovare il 1° gol in carriera in Premier League Ma la rete di Lorenzo Lucca non basta: il Nottingham Forest perde nettamente in casa del Leeds ed è a +6 sulla zona retrocessione, in attesa di Burnley-West Ham in program x.com LUCCA SI SBLOCCA IN PREMIER, MA NON BASTA Arriva il primo gol con la maglia del Nottingham Forest per Lorenzo Lucca, a segno nella trasferta persa 3-1 contro il Leeds United. Una rete che interrompe l’attesa personale dell’attaccante italiano, ma ch facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.