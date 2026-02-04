Arrivano le prime adesioni in Campania al progetto politico Futuro Nazionale di Roberto Vannacci. Un ex consigliere di AN si è unito al movimento, portando un primo segnale di interesse nella regione. Le adesioni continuano a crescere, soprattutto tra gli esponenti dell’hinterland napoletano. La politica locale comincia a fare i conti con questa novità.

Tempo di lettura: 2 minuti Le prime adesioni campane al progetto politico Futuro Nazionale promosso dal generale Roberto Vannacci arrivano dall’hinterland napoletano. In particolare da Torre del Greco, dove si registra l’ingresso ufficiale nel nuovo soggetto politico di un gruppo già vicino alle iniziative dell’ex eurodeputato. “Anche noi aderiremo al progetto politico dell’onorevole Roberto Vannacci. Del resto, personalmente sono stato tra i primissimi ad avere partecipato al movimento ‘Il mondo al contrario’ e lo seguirò, come gli altri appartenenti al nostro team, all’interno di Futuro Nazionale”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Futuro Nazionale, prime adesioni anche in Campania: un ex consigliere di AN

