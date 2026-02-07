A che serve il crypto se c' è il Polymarket?

A poco più di un anno dal record di Bitcoin sopra i 100mila dollari, si torna a parlare di criptovalute e di come si stanno evolvendo. Molti si chiedono ancora a cosa servano le crypto, soprattutto ora che esistono piattaforme come Polymarket, che permette di scommettere su eventi futuri senza usare direttamente le monete digitali. La domanda è: perché investire in Bitcoin o altre criptovalute quando ci sono alternative più semplici e immediate come questa? La discussione resta aperta, ma il mondo delle crypto continua a cambiare velocemente.

È passato poco più di un anno da quando, nel gennaio del 2025, il valore di Bitcoin raggiunse (e superò di poco) i 100mila dollari. Era un altro mondo, quello: Donald Trump aveva vinto le elezioni ed era da poco tornato alla Casa Bianca, festeggiando l'insediamento con una meme coin, una criptovaluta speciale, che lo consacrò come un presidente dalla parte del settore crypto. Tuttavia, la pax trumpiana non durò a lungo. Nei mesi successivi i dazi imposti e minacciati dal presidente aumentarono le incertezze dei mercati, facendo perdere al dollaro terreno nel suo storico ruolo di valuta di riferimento per gli scambi internazionali.

