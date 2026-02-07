Oggi, alle 11, parte la discesa maschile di sci alpino a Bormio, valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tra i quattro azzurri in gara, Giovanni Franzoni scenderà in pista con il pettorale numero 23. La prova sarà trasmessa in diretta su Rai e online, con gli appassionati che seguiranno la gara da casa.

Sono stati scelti i quattro azzurri al via della discesa maschile di sci alpino di Bormio (Italia), valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: sabato 7 febbraio, l’azione scatterà alle ore 11.30 e saranno 36 gli atleti in gara, con 17 Paesi rappresentati. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DALLE 11.30 LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA FEMMINILE DALLE 11.30 Salvo ritardi o interruzioni, Giovanni Franzoni partirà col pettorale numero 11 alle ore 11:55:50: l’azzurro, inserito nel primo gruppo di merito, poteva ricevere in dote un numero dal 6 al 15. Il primo via è fissato per le 11:30:00, per i primi 5 pettorali l’intervallo di partenza è di 2’20”, per poi salire a 2’45” fino al numero 15. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora parte Giovanni Franzoni oggi, discesa Olimpiadi Bormio 2026: n. di pettorale, tv, streaming

Approfondimenti su Bormio 2026

Dopo aver ottenuto il miglior tempo nel primo allenamento, Giovanni Franzoni torna in pista sulla Stelvio per la seconda prova di discesa ai Giochi di Milano Cortina 2026.

Oggi Giovanni Franzoni gareggia a Wengen nella discesa libera valida per la tappa 12 della Coppa del Mondo 2025-2026.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Bormio 2026

Argomenti discussi: A che ora parte Franzoni? E Paris? Startlist della discesa maschile; A che ora parte Sofia Goggia oggi, discesa Crans Montana 2026: n. di pettorale, tv, streaming; Mattarella al Villaggio Olimpico, firma il murale della tregua: Lo sport messaggio di pace. La fiamma a Milano; Meloni ora pretende un approccio più duro da parte di tutti.

A che ora parte Federica Brignone oggi, prova discesa Cortina 2026: n. di pettorale, tv, streamingVenerdì 6 febbraio si preannuncia particolarmente impegnativo per Federica Brignone: in mattinata si cimenterà nella prima prova cronometrata della ... oasport.it

A che ora parte Dominik Paris oggi, seconda prova discesa Bormio: n. di pettorale, tv, streamingDominik Paris sarà uno degli osservati speciali al via della seconda prova cronometrata di discesa a Bormio in occasione dei Giochi Olimpici Invernali di ... oasport.it

Due vittorie storiche in due settimane e la dedica all'amico scomparso Matteo Franzoso: l'ascesa di Giovanni Franzoni, nuovo simbolo dello sci azzurro facebook

Mattia Casse chiude davanti a tutti la seconda prova di discesa a Bormio, davanti ai compagni di squadra Florian Schieder e Giovanni Franzoni Dominik Paris e soprattutto Marco Odermatt hanno preferito invece frenare provando solo alcuni settori #Mil x.com