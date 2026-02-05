A che ora parte Giovanni Franzoni oggi seconda prova discesa Bormio | n di pettorale tv streaming

Dopo aver ottenuto il miglior tempo nel primo allenamento, Giovanni Franzoni torna in pista sulla Stelvio per la seconda prova di discesa ai Giochi di Milano Cortina 2026. La partenza è prevista per questa mattina, con il pettorale numero 10. La gara sarà trasmessa in diretta tv e streaming, e tutti gli occhi saranno puntati sul giovane sciatore italiano.

Dopo essersi piazzato al posto d'onore nel primo training ufficiale, Giovanni Franzoni tornerà in pista sulla Stelvio nella mattinata di giovedì 5 febbraio in occasione della seconda prova cronometrata di discesa per i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Riflettori puntati a Bormio sugli azzurri ed in particolare sulla nuova stella della squadra italiana di velocità, capace di trionfare a gennaio nel superG di Wengen e nella mitica discesa di Kitzbuehel. LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA MASCHILE DALLE 11.30 Vedremo quale sarà l'approccio di Franzoni, abituato a tirare spesso e volentieri tutte le sessioni di allenamento senza la necessità di giocare un po' a carte coperte come altri big.

