A che ora parte Giovanni Franzoni oggi discesa Wengen 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi Giovanni Franzoni gareggia a Wengen nella discesa libera valida per la tappa 12 della Coppa del Mondo 2025-2026. Con il pettorale numero, sarà possibile seguirlo in diretta TV e streaming. L’atleta italiano, protagonista della settimana sul Lauberhorn, è tra i favoriti e l’attenzione rimane alta sulla sua performance. Per conoscere l’orario esatto della partenza e le modalità di visione, consultate i canali ufficiali della manifestazione.

Giovanni Franzoni è stato il protagonista assoluto della settimana sin qui sul Lauberhorn e va considerato uno degli osservati speciali in vista della discesa libera di Wengen, valevole per la dodicesima tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di sci alpino. La mitica pista elvetica sarà teatro della quarta gara stagionale del Circo Bianco in questa specialità, quando mancano ormai una ventina di giorni ai Giochi Olimpici. LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI TARVISIO DALLE 10.45 LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA MASCHILE DI WENGEN DALLE 12.30 Il 24enne bresciano, autore del miglior tempo in entrambe le prove cronometrate e vincitore del supergigante con una prestazione favolosa (partendo per primo), sogna a questo punto una leggendaria doppietta anche se l'impresa sembra molto difficile.

