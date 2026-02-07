A che ora lo snowboard domani in tv Olimpiadi 2026 | programma 8 febbraio azzurri in gara streaming

Questa mattina si alza il sipario sulle competizioni di snowboard alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Dopo la cerimonia di apertura di ieri sera, gli azzurri sono pronti a scendere in pista, con le gare trasmesse in diretta streaming e in tv. Gli appassionati aspettano le prime emozioni sulla neve, mentre gli atleti italiani cercano di mettere già il primo mattone per una medaglia.

Dopo la grande cerimonia di apertura di ieri sera, i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 entrano finalmente nel vivo. Da questo momento, per le prossime due settimane, ogni giorno i grandi protagonisti si sfideranno per ottenere i preziosi titoli olimpici. Tra le tante discipline c’è anche lo snowboard, che nei giorni antecedenti all’apertura ha aperto i battenti con alcune gare di qualificazione. In attesa della finale del Big Air uomini di oggi, domani ci aspetta un programma molto ricco, con tante chance di medaglia anche per l’Italia. Domenica 8 febbraio andranno infatti in scena entrambi i PGS maschili e femminili, dalle qualificazioni fino alla fase finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

@ianmatteoli prende il 2 posti alle qualifiche di Big Air alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026! Ora è tutto pronto per la Finale. Sabato 7 Febbraio - Ore 19:30 Non prendere Impegni. #milanocortina2026 #olympics #snowboard #livigno facebook

La magia delle Olimpiadi Milano-Cortina: con gli sci e lo snowboard a Legnano x.com