A che ora lo sci alpino domani in tv Olimpiadi 2026 | prove discesa maschile e femminile 6 febbraio programma streaming

Venerdì 6 febbraio, le gare di sci alpino alle Olimpiadi 2026 attirano l’attenzione. Sia a Bormio, sulla Stelvio, che a Cortina d’Ampezzo, sulle Tofane, si svolgono le prove di discesa maschile e femminile. Gli appassionati si chiedono a che ora seguiranno le gare in diretta tv e in streaming, mentre gli atleti si preparano all’ultima sfida prima delle competizioni ufficiali.

Venerdì 6 febbraio, tra la Stelvio di Bormio e l' Olympia delle Tofane a Cortina d'Ampezzo la curiosità sarà tanta. Ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 prenderanno il via al termine della cerimonia d'apertura (ore 20:00), ma a precedere il tutto ci sarà da osservare con attenzione quanto accadrà sulle nevi a Cinque Cerchi. Nel giorno indicato, infatti, si assisterà alla terza prova cronometrata di discesa maschile e alla seconda femminile, in due scenari speciali e diversi. La citata Stelvio sarà il banco di prova per gli uomini-jet, attesi al terzo training per rifinire la preparazione in vista della discesa di sabato 7 febbraio (ore 11:30) che assegnerà le medaglie.

