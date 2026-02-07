A Bormio si assegna il primo oro di Milano Cortina 2026 Sfida Italia-Svizzera in discesa?

A Bormio si assegna il primo oro di Milano Cortina 2026. Dopo la cerimonia di apertura, le Olimpiadi sono partite e oggi si disputano le prime gare di discesa. La sfida tra Italia e Svizzera si fa subito interessante, con gli atleti pronti a dare il massimo per mettere le mani sul primo oro.

Dopo una meravigliosa Cerimonia d’Apertura, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono ufficialmente iniziate ed oggi si assegnano i primi titoli. La prima medaglia d’oro in assoluto, però, è una di quelle da sempre più importanti nella storia dei Giochi, una di quelle più significative, perchè si tratta della discesa libera maschile. Dopo tre giorni di prove, finalmente conosceremo chi trionferà sulla leggendaria Stelvio di Bormio. L’attesa è veramente spasmodica, perchè in casa Italia si sogna quella vittoria che manca addirittura dal 1952, quando Zeno Colò vinse uno storico oro ad Oslo. Le possibilità di tornare a rivedere un azzurro sul gradino più alto del podio dopo 74 anni ci sono assolutamente perchè la squadra di velocità maschile si è davvero ben comportata in stagione e i quattro italiani che saranno al via possono davvero tutti puntare alla vittoria. 🔗 Leggi su Oasport.it

