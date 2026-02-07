Primo oro di Milano Cortina 2026 in palio a Bormio | Italia e Svizzera si sfidano in discesa

Questa mattina a Bormio si sono aperte ufficialmente le Olimpiadi Milano Cortina 2026. Italia e Svizzera si sono sfidate sulla pista di discesa, dando il via a una gara che promette emozioni forti. La prima medaglia d’oro in palio ha già acceso gli animi e fatto salire l’adrenalina tra gli spettatori.

Al via le Olimpiadi Milano Cortina 2026, la prima medaglia d’oro della manifestazione promette spettacolo e intensità. Dopo la Cerimonia d’Apertura, l’attenzione è puntata sulla discesa libera maschile sulla Stelvio di Bormio, scenario dove si deciderà una delle gare più decisive della stagione. La popria corsa metterà a confronto talenti di assoluto livello con l’obiettivo di inaugurare al meglio il palmarès olimpico della disciplina. In casa Italia cresce l’attesa per un risultato che manca dalla medaglia d’oro olimpica del 1952, conquista di Zeno Colò a Oslo. Le possibilità per un ritorno sul gradino più alto del podio restano concrete, grazie a una squadra di velocità maschile che sta offrendo una stagione convincente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Primo oro di Milano Cortina 2026 in palio a Bormio: Italia e Svizzera si sfidano in discesa Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Calcio femminile, Juventus e Roma si sfidano a Pescara per la Supercoppa Italiana: in palio il primo titolo del 2026 Domani si disputa a Pescara la finale della Supercoppa Italiana femminile tra Juventus e Roma. La Svizzera ai Giochi Invernali: sport, cultura e spirito alpino tra Milano, Cortina e Bormio La Svizzera si prepara a portare il suo meglio ai Giochi Invernali. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Milano-Cortina 2026, in arrivo in Italia gli agenti speciali dell'Ice Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Presentazione Libro : Il primo oro Franco Nones; Tutte le medaglie dell'Italia alle Olimpiadi | Short track; Milano-Cortina, Lara Naki Gutmann incanta tutti. Paris e Franzoni a caccia del primo oro sulla discesa dello Stelvio; A Bormio si assegna il primo oro di Milano Cortina 2026. Sfida Italia-Svizzera in discesa?. Milano Cortina: a Bormio il primo oro, Franzoni e Paris contro OdermattA Bormio si assegnano le prime medaglie delle Olimpiadi di Milano Cortina con la gara più veloce, la discesa libera maschile, l'equivalente sulla neve dei cento metri. Sulla Stelvio si sfiorano i 150 ... ansa.it Milano-Cortina, Lara Naki Gutmann incanta tutti. Paris e Franzoni a caccia del primo oro sulla discesa dello StelvioSabato, ore 11.30: arriveranno dalla gara più veloce dello sci alpino le prime medaglie dei Giochi invernali. C’è stata solo una vittoria azzurra nella storia, quella di Zeno Colò a Oslo 1952. In gior ... editorialedomani.it Il presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, si è rivolto agli atleti mdst.it/4re5Gqo facebook Cose mai viste. Accesi due bracieri olimpici. Milano Cortina è già un’olimpiade sorprendente e unica. Ma lo spettacolo è solo all’inizio, il meglio deve ancora venire. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.