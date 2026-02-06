Roma 2026 | licei partecipano al torneo di calcio scolastico a 11

Venerdì 6 febbraio 2026, a Roma, i licei della città si sfideranno in un torneo di calcio a 11 dedicato alle scuole superiori. Le squadre si stanno preparando da settimane, e l’evento promette di attirare molti studenti e spettatori. La Roma Football Cup 2026 è diventata ormai una tradizione, e questa edizione si annuncia tra le più combattute.

**Roma 2026: i licei romani si preparano a sfidarsi in un torneo di calcio a 11 per le scuole** Venerdì 6 febbraio 2026, a Roma, il sole sembra ancora distante, e la città è in attesa di una festa sportiva che ormai è una tradizione: la Roma Football Cup 2026. Una competizione dedicata alle scuole superiori, con un tocco di emozione, di tradizione, di unità e di passione per il gioco. I licei romani, tredici istituti in tutto, saranno protagonisti di una manifestazione in cui il calcio a 11 non è soltanto sport, bensì un modo per costruire comunità, per includere, per dare valore alla giovinezza.

