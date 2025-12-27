Perugia, 27 dicembre 2025 – “Ho guardato la mia vita spremuta e ho visto quanto ho faticato ad accettare che in questo periodo oltre alla bellezza del ruolo c’è stata anche una grande fatica. Ho sentito sulla mia pelle la solitudine, le enormi responsabilità quotidiane, la paura di sbagliare, di non essere all’altezza e persino l’odio riversato su di me, che in tutto questo tempo ho provato a lasciar scivolare via ma che si è inscritto nel corpo e nel cuore”. La sindaca Vittoria Ferdinandi ha fatto gli auguri alla città e ai perugini. E lo ha fatto con un post sui social che assomiglia a una sorta di sfogo, di presa di coscienza, di ammissione di fragilità, di un mettersi a nudo e rivelarsi “senza perdere però la tenerezza”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lo sfogo della sindaca: “Mi sono sentita sola, ho avuto paura di sbagliare”

Leggi anche: “Ho giocato in casa, ma non mi sono sentita a casa”: lo sfogo di Adhu Malual per gli insulti razzisti

Leggi anche: Elisa Amoruso: «Ho girato Amata per far sentire meno sole le donne che subiscono un aborto. Quando è successo a me mi sono sentita terribilmente sola: se avessi potuto parlarne con altre donne mi sarei sentita più leggera»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Lo sfogo della sindaca: “Mi sono sentita sola, ho avuto paura di sbagliare”.

Lo sfogo della sindaca: “Mi sono sentita sola, ho avuto paura di sbagliare” - Vittoria Ferdinandi (influenzata) fa gli auguri ai perugini e ammette: “Paura di non essere all’altezza”. msn.com