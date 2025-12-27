Lo sfogo della sindaca | Mi sono sentita sola ho avuto paura di sbagliare
Perugia, 27 dicembre 2025 – “Ho guardato la mia vita spremuta e ho visto quanto ho faticato ad accettare che in questo periodo oltre alla bellezza del ruolo c’è stata anche una grande fatica. Ho sentito sulla mia pelle la solitudine, le enormi responsabilità quotidiane, la paura di sbagliare, di non essere all’altezza e persino l’odio riversato su di me, che in tutto questo tempo ho provato a lasciar scivolare via ma che si è inscritto nel corpo e nel cuore”. La sindaca Vittoria Ferdinandi ha fatto gli auguri alla città e ai perugini. E lo ha fatto con un post sui social che assomiglia a una sorta di sfogo, di presa di coscienza, di ammissione di fragilità, di un mettersi a nudo e rivelarsi “senza perdere però la tenerezza”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: “Ho giocato in casa, ma non mi sono sentita a casa”: lo sfogo di Adhu Malual per gli insulti razzisti
Leggi anche: Elisa Amoruso: «Ho girato Amata per far sentire meno sole le donne che subiscono un aborto. Quando è successo a me mi sono sentita terribilmente sola: se avessi potuto parlarne con altre donne mi sarei sentita più leggera»
Lo sfogo della sindaca: “Mi sono sentita sola, ho avuto paura di sbagliare”.
Lo sfogo della sindaca: “Mi sono sentita sola, ho avuto paura di sbagliare” - Vittoria Ferdinandi (influenzata) fa gli auguri ai perugini e ammette: “Paura di non essere all’altezza”. msn.com
Grande Fratello, sfogo durissimo di Cristina Plevani: “Piangevo in camerino”/ E attacca Sonia Bruganelli - Grande Fratello, sfogo durissimo di Cristina Plevani: "Sentita sminuita, piangevo in camerino" e poi attacca Sonia Bruganelli: "Rideva quando... ilsussidiario.net
Lo sfogo del sindaco Biancani in giunta: "Vi mando tutti a casa e chiamo tutti tecnici" - È andata così: la chat del capogruppo Lorenzo Lugli (quella della "porcata" riferita alla rivoluzione sulla ... ilrestodelcarlino.it
CORRIDONIA - Sfogo social della consigliera del Centro Destra, sostituita da Lina Agostinelli alla guida del gruppo consiliare: «Revoca che non cambia nulla nel mio impegno e nella lealtà alla sindaca Giuliana Giampaoli. La decisione di promuovere una pe - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.