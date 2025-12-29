Morto a 84 anni Gianni Dieci Storico sponsor del Cesena

È deceduto all’età di 84 anni Gianni Dieci, noto come storico sponsor del Cesena calcio. La famiglia ha deciso di deporre una maglia della squadra come segno di affetto e ricordo. La società sportiva ha già inviato le proprie condoglianze, testimonianza di quanto il suo contributo fosse apprezzato e riconosciuto nel mondo dello sport locale.

"Abbiamo pensato di deporre accanto al papà una maglia del Cesena calcio, sua grande passione. Abbiamo già ricevuto le condoglianze dalla società sportiva", dice Roberta Dieci, avvocato ed ex vicesindaco di Montecchio. A 84 anni, se n'è andato Gianni Dieci, imprenditore della meccanica e Cavaliere del lavoro. Una di quelle persone piene di idee e di energia, brillanti e svelte, dagli interessi svariati, capaci di lasciare un'impronta indelebile nella comunità non solo locale. Gianni, che lascia i figli Massimo e Roberta e il nipote Gabriele fu infatti cofondatore della Fratelli Dieci spa, azienda simbolo dell'imprenditoria reggiana e sponsor storico del Cesena Calcio (dal 1981-1986).

