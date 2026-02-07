La puntata di 4 Hotel, registrata a Bergamo con Bruno Barbieri, è stata cancellata poco dopo essere andata in onda. La decisione arriva dopo le dichiarazioni contro gli ebrei fatte durante la trasmissione. La produzione ha deciso di rimuoverla dai palinsesti, creando sconcerto tra il pubblico.

La puntata della nuova stagione di 4 Hotel con Bruno Barbieri, girata a Bergamo è stata cancellata dopo la sua messa in onda iniziale. La puntata, andata in onda il 26 ottobre 2025, aveva come protagonista l'albergatore Paolo Maddaloni, proprietario del ristorante Le Funi in Città Alta. L'imprenditore bergamasco, infatti, aveva suscitato polemiche nel 2024 per aver pubblicato sui social un post altamente controverso: «Nel mio piccolo ho bandito gli ebrei», frase che ha scatenato indignazione e una denuncia da parte dell'Associazione Italia Israele di Bergamo.

© Lawebstar.it - 4 Hotel: cancellata la puntata di Bergamo per le dichiarazioni contro gli ebrei

La puntata di 4 Hotel dedicata a Bergamo non andrà in onda.

Un post di un albergatore di “4 Hotel” ha fatto scalpore e ha portato alla cancellazione della puntata.

