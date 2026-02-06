Cancellata la puntata di 4 Hotel su Bergamo albergatore condannato per un post contro gli ebrei

La puntata di 4 Hotel dedicata a Bergamo non andrà in onda. Gli organizzatori hanno deciso di cancellarla dopo che uno degli albergatori coinvolti è stato condannato per un post contro gli ebrei. La decisione è stata presa per evitare polemiche e rispettare le sensibilità della città.

La puntata dell'ultima stagione di 4 Hotel dedicata a Bergamo è stata cancellata. Il motivo è legato alla condanna per odio razziale di uno degli albergatori che aveva preso parte al programma.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su 4 Hotel Bergamo

Un post di un albergatore di “4 Hotel” ha fatto scalpore e ha portato alla cancellazione della puntata.

L’episodio di “4 Hotel” ambientato a Bergamo è scomparso da tutte le piattaforme online.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su 4 Hotel Bergamo

Argomenti discussi: Falsissimo, cancellata l’ultima puntata di Corona: così Mediaset ha ottenuto lo stop per violazione del copyright; Corona nei guai per il caso Scotti, cancellata l'ultima puntata di Falsissimo: due nuove letterine difendono Gerry; Fabrizio Corona, dopo la diffida di Mediaset cancellata l’ultima puntata di Falsissimo; Dopo diffida Mediaset cancellata puntata del format di Corona.

Cancellata la puntata di 4 Hotel su Bergamo, albergatore condannato per un post contro gli ebreiLa puntata dell’ultima stagione di 4 Hotel dedicata a Bergamo è stata cancellata. Il motivo è legato alla condanna per odio razziale di uno degli albergatori che aveva preso parte al programma. Leggi ... fanpage.it

Il post di un albergatore di 4 Hotel diventa un caso: Nella mia struttura banditi gli ebrei. E Sky cancella la puntataSky ha rimosso la puntata di 4 Hotel, la trasmissione condotta da Bruno Barbieri, ambientata a Bergamo e andata in onda il 26 ottobre 2025, circa un anno dopo che era stata girata. A spiegare perché l ... tpi.it

Bufera su "4 Hotel", cancellata puntata della nuova stagione. L'albergatore: «Nella mia struttura banditi gli ebrei» facebook

Fabrizio Corona, dopo la diffida di Mediaset cancellata l’ultima puntata di Falsissimo milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com