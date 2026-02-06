Il post di un albergatore di 4 Hotel diventa un caso | Nella mia struttura banditi gli ebrei E Sky cancella la puntata

Un post di un albergatore di “4 Hotel” ha fatto scalpore e ha portato alla cancellazione della puntata. L’uomo ha scritto che nella sua struttura sono banditi gli ebrei. Sky ha deciso di rimuovere l’episodio, che era stato girato circa un anno fa e andato in onda il 26 ottobre 2025. La vicenda ha suscitato molte reazioni e ha acceso un acceso dibattito sui social.

Sky ha rimosso la puntata di 4 Hotel, la trasmissione condotta da Bruno Barbieri, ambientata a Bergamo e andata in onda il 26 ottobre 2025, circa un anno dopo che era stata girata. A spiegare perché la puntata non è più reperibile su nessuna piattaforma streaming è il Corriere della Sera. Tra gli alberghi protagonisti dell'appuntamento, infatti, c'era anche l'hotel Le Funi, struttura all'epoca della registrazione guidata da Paolo Maddaloni. Nel 2024, quest'ultimo, commentando una notizia de Il Giornale postata su Instagram, aveva scritto: "Io ho un albergo e nel mio piccolo ho bandito gli ebrei".

