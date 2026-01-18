4 di Sera Filini zittisce Fusani e sinistra | Qualcuno è favorevole?

In un contesto di crescente dibattito sulla sicurezza, anche la sfera intellettuale si esprime, mettendo in discussione le proposte di stretta. Recentemente, 4 di Sera, Filini, ha affrontato Fusani e la sinistra, chiedendo se ci siano davvero favorevoli a tali misure. Questo confronto riflette un interesse più ampio e trasversale, evidenziando come le opinioni sulla sicurezza coinvolgano non solo la politica, ma anche il mondo delle idee e della cultura.

Non c'è solo la sinistra politica a dire no a una stretta sulla sicurezza. Anche quella intellettuale si sta mobilitando. A 4 di Sera Weekend si parla di legittima difesa e violenza nelle scuole e la giornalista Claudia Fusani riassume alla perfezione tutti i "tic" del mondo che gira intorno a Partito democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e sinistra. "Da parte del centro-sinistra c'è una richiesta al governo di maggiore certezza della pena, di maggiori rimpatri di stranieri che vivono in Italia e non avendone diritto e che delinquono, tutte cose che purtroppo però non accadono e non per colpa dei magistrati, perché non ci sono sufficienti carceri", spiega la giornalista per poi attaccare il governo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Una serie di episodi di violenza contro le donne scuote l’Italia, tra cui un'aggressione a Cesena durante un’uscita di jogging e un’aggressione con una bottiglia a Prato. In questo contesto, scontri verbali tra figure pubbliche si alternano a fatti di cronaca che evidenziano la crescente preoccupazione per la sicurezza femminile.

Durante l'ultima puntata di Quarta Repubblica, si è acceso un acceso dibattito tra Antonio Di Pietro e il professor Angelo D’Orsi sulla violenza durante le proteste sindacali a Genova, con accuse e tensioni tra le parti coinvolte.

