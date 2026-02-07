4 di Sera Scuderi e sinistra si coprono di ridicolo | Milano-Cortina è inaccettabile

Questa sera, le polemiche sulla candidatura di Milano-Cortina continuano a far parlare. Mentre la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali si è svolta senza intoppi e ha ricevuto consensi da tutto il mondo, alcuni rappresentanti della sinistra hanno criticato duramente l’evento, definendolo inaccettabile. La questione divide ancora l’opinione pubblica, ma intanto gli atleti si preparano alle competizioni che inizieranno nei prossimi giorni.

La cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali è stata un successo, l'organizzazione di Milano-Cortina è stata applaudita dal mondo intero. E alla sinistra, ridotta al ruolo di gufo anti-italiano, non resta che aggrapparsi a polemiche decisamente residuali. Benedetta Scuderi, europarlamentare di Alleanza Verdi Sinistra, ospite di Paolo Del Debbio a 4 di Sera, su Rete 4, ripete la cantilena anti-Ice e anche il padrone di casa si innervosisce visibilmente. "In uno Stato serio si decide se una forza dell'ordine può entrare o meno nel proprio territorio statale". "Ma ci sono già - contesta Del Debbio -, ci sono già nel nostro paese". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

L'articolo affronta le recenti tensioni legate alla presenza di Ice durante le Olimpiadi Milano-Cortina.

Il senatore Maran del Partito Democratico ha espresso preoccupazione riguardo alla possibile presenza di agenti dell'Ice (Immigration and Customs Enforcement) statunitense durante le Olimpiadi Milano-Cortina.

