17enne uccisafermato giovane | confessa

Questa notte, a Nizza Monferrato, un ragazzo di 20 anni ha confessato di aver ucciso una 17enne. La giovane è stata trovata senza vita in un canale e, poco dopo, il fermo del sospettato. Ora gli inquirenti stanno lavorando per chiarire i dettagli della vicenda.

La 17enne Zoe Trinchero uccisa e gettata in un corso d'acqua a Nizza Monferrato. Confessa un ragazzo di 19 anni: fermato 

La 17enne Zoe Trinchero è stata trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato.

Nizza Monferrato, 17enne uccisa e gettata in un corso d'acqua. C'è un fermato, è un ragazzo di 19 anni 

La polizia ha fermato un ragazzo di 19 anni come sospettato dell’omicidio di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta e gettata in un corso d’acqua a Nizza Monferrato.

17enne uccisa fermato giovane17enne uccisa nell’Astigiano, fermato un ventenneLe indagini dei Carabinieri hanno consentito di individuare il presunto responsabile dell'omicidio in un giovane classe 2006 ... italpress.com

17enne uccisa fermato giovaneNizza Monferrato: Zoe, 17 anni, uccisa e gettata nel rio. Fermato un ventenne, ha confessatoNizza Monferrato: una 17enne è stata trovata priva di vita ieri sera, verso mezzanotte. Si tratterebbe di una morte violenta ... ilpiccolo.net

