17enne uccisafermato giovane | confessa

Questa notte, a Nizza Monferrato, un ragazzo di 20 anni ha confessato di aver ucciso una 17enne. La giovane è stata trovata senza vita in un canale e, poco dopo, il fermo del sospettato. Ora gli inquirenti stanno lavorando per chiarire i dettagli della vicenda.

17.48 17.26 Giochi 2026, oro Francesca Lollobrigida16.47 Valanga Lombardia: 1 morto e 1 disperso16.08 Mattarella: ok nuovo quesito referendum15.00 Valanga Trentino, soccorsi i 4 travolti14.56 Referendum,Pd: prepotenza istituzionale14.05 Trentino, valanga travolge 4 persone13.29 Referendum, confermate date 22-23 marzo12.55 Giochi 2026, argento e bronzo in libera "IL MARCIATORE – la vera storia di Abdon Pamich", martedì 10 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo e alle clip 1, 2 e 3 "CUORI – Terza stagione", da domenica 01 febbraio, ore 21:30 su Raiuno, vai all'articolo, al trailer, ai videopromo 1, 2 e 3 e alla clip Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Approfondimenti su Nizza Monferrato Uccisione

La 17enne Zoe Trinchero è stata trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato.

La polizia ha fermato un ragazzo di 19 anni come sospettato dell’omicidio di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta e gettata in un corso d’acqua a Nizza Monferrato.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Nizza Monferrato Uccisione

Argomenti discussi: Ylenia uccisa dal fratello: Calci al cagnolino, non ci ho visto più; Torino, hashish nascosto tra casa e cantina: arrestato 17enne dalla Polizia di Stato; Arrestato un giovane per la donna di 46 anni uccisa a Bellinzona; Ylenia Musella accusata di truffa all'Aquila: aveva raggirato un'anziana. Il processo a metà febbraio.

17enne uccisa nell’Astigiano, fermato un ventenneLe indagini dei Carabinieri hanno consentito di individuare il presunto responsabile dell'omicidio in un giovane classe 2006 ... italpress.com

Nizza Monferrato: Zoe, 17 anni, uccisa e gettata nel rio. Fermato un ventenne, ha confessatoNizza Monferrato: una 17enne è stata trovata priva di vita ieri sera, verso mezzanotte. Si tratterebbe di una morte violenta ... ilpiccolo.net

Una 17enne è stata uccisa e gettata in un canale a #NizzaMonferrato. In caserma l'ex fidanzato di 20 anni che starebbe facendo le prime ammissioni #Tg1 Elena De Vincenzo x.com

Una 17enne è stata uccisa e gettata in un canale a #NizzaMonferrato. In caserma l'ex fidanzato di 20 anni che starebbe facendo le prime ammissioni #Tg1 Elena De Vincenzo facebook