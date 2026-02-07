17enne trovata morta in un canale ipotesi omicidio | Sul suo corpo…

Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita in un canale. La polizia indaga su un possibile omicidio. Sul suo corpo sono state trovate tracce che fanno pensare a una violenza, ma ancora nessuna conferma ufficiale. La famiglia e gli amici sono sotto shock, mentre le forze dell’ordine cercano di ricostruire gli ultimi momenti prima della tragedia. La comunità si stringe attorno al dolore, aspettando risposte.

Prima il silenzio che preoccupa, poi le chiamate che rimbalzano tra amici e genitori, e quella sensazione che in pochi minuti cambia tutto. A Nizza Monferrato la notte si spezza così, con una ricerca disperata e una comunità che si ritrova trattenere il fiato. Quando arriva l'allarme, nessuno è davvero pronto a quello che sta per emergere dall'acqua. Succede nel cuore del Piemonte, in un punto dove il rio Nizza scorre vicino alle case, quasi a far parte del paesaggio quotidiano. Intorno a mezzanotte un residente, affacciandosi, nota una sagoma immobile nel canale. Sembra impossibile, irreale. Ma in pochi istanti la strada si anima, e quella che doveva essere una serata come tante prende una piega da incubo.

