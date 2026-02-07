17enne morta in canaleipotesi omicidio
Una giovane di 17 anni è stata trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato. La polizia indaga su un possibile omicidio, dopo aver trovato il corpo con un trauma cranico e segni di strangolamento. La scoperta ha sconvolto il paese, mentre si cerca di capire cosa sia successo realmente.
11.00 Una 17enne è stata trovata morta in un corso d'acqua a Nizza Monferrato, nell' Astigiano; si ipotizza l'omicidio, poiché il corpo presenta un trauma cranico e segni di strangolamento. Sul viso della giovane anche dei lividi. La ragazza aveva passato la serata con amici, ma a un certo punto se ne è andata. Una persona che vive di fronte al rio Nizza ha visto il corpo e chiamato le forze dell'ordine. Poi sono arrivati anche gli amici, che cercavano la giovane dopo che questa si era allontanata.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Giallo nell'Astigiano: diciassettenne trovata morta in un canale, ipotesi omicidio
Questa mattina si indaga sulla morte di una ragazza di 17 anni trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato.
Zoe Trinchero, 17enne trovata morta in un fiume dopo una serata con gli amici. Si indaga per omicidio: «È stata strangolata»
Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita nel fiume a Nizza Monferrato, in provincia di Alessandria.
SILVANA DAMATO, la scena del crimine è troppo ordinata per un ipotesi di suicidio
FLASH: Nizza Monferrato, ragazza trovata morta in un canale in circostanze misteriose. La polizia ne è certa: Non è annegataUna ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un canale a Nizza Monferrato, nell'Astigiano. È accaduto intorno alla mezzanotte. A scoprire il cadavere, un residente della zona che, affacciato dalla ... affaritaliani.it
Zoe Trinchero, 17enne trovata morta in un fiume a Nizza Monferrato dopo una serata con gli amici. Si indaga per omicidio: «È stata strangolata»Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, a Nizza Monferrato, nell'Alessandrino. Si chiamava Zoe Trinchero. Secondo i primi accertamenti, sul corpo ... corriereadriatico.it
