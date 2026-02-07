17enne morta in canaleipotesi omicidio

Una giovane di 17 anni è stata trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato. La polizia indaga su un possibile omicidio, dopo aver trovato il corpo con un trauma cranico e segni di strangolamento. La scoperta ha sconvolto il paese, mentre si cerca di capire cosa sia successo realmente.

11.00 Una 17enne è stata trovata morta in un corso d'acqua a Nizza Monferrato, nell' Astigiano; si ipotizza l'omicidio, poiché il corpo presenta un trauma cranico e segni di strangolamento. Sul viso della giovane anche dei lividi. La ragazza aveva passato la serata con amici, ma a un certo punto se ne è andata. Una persona che vive di fronte al rio Nizza ha visto il corpo e chiamato le forze dell'ordine. Poi sono arrivati anche gli amici, che cercavano la giovane dopo che questa si era allontanata.

Questa mattina si indaga sulla morte di una ragazza di 17 anni trovata senza vita in un canale a Nizza Monferrato.

Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita nel fiume a Nizza Monferrato, in provincia di Alessandria.

SILVANA DAMATO, la scena del crimine è troppo ordinata per un ipotesi di suicidio

