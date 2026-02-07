Nizza Monferrato 17enne trovata morta in un corso d’acqua | si indaga per omicidio
Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. La polizia ha aperto un’indagine e sta cercando di capire cosa sia successo. Al momento, nessuna ipotesi è esclusa. La comunità è sconvolta dalla notizia e si aspetta chiarimenti nelle prossime ore.
Una ragazza di 17 anni è stata ritrovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Secondo quanto si apprende, il volto presenterebbe ecchimosi e segni di percosse, con lesioni compatibili con un trauma cranico ed evidenze di strangolamento. La giovane – che era della zona – aveva trascorso la serata in alcuni locali della città con degli amici. Sono stati loro a dare l’allarme. Una persona che vive di fronte al corso d’acqua – il rio Nizza – ha visto il corpo e ha chiamato le forze dell’ordine. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno indagando per ricostruire i dettagli della vicenda. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Approfondimenti su Nizza Monferrato Omicidio
Zoe Trinchero, 17enne trovata morta in un fiume a Nizza Monferrato dopo una serata con gli amici. Si indaga per omicidio: «È stata strangolata»
Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita ieri sera a Nizza Monferrato, nel Monferrato.
Asti, 17enne trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato: sul corpo segni di violenza
Ultime notizie su Nizza Monferrato Omicidio
Argomenti discussi: Nizza Monferrato, ragazza di 17 anni uccisa e gettata nel Rio; Sophia Loren: Le foto di famiglia? Torno a quando ero una giovane madre. Il mondo di oggi ha bisogno di luce; Milano Cortina, fischi per Israele e Vance alla cerimonia d’apertura. Ovazione per Ucraina.
Zoe Trinchero, 17enne trovata morta in un fiume a Nizza Monferrato dopo una serata con gli amici. Si indaga per omicidio: «È stata strangolata»Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta ieri sera, verso mezzanotte, a Nizza Monferrato, nell'Alessandrino. Si chiamava Zoe Trinchero. Secondo i primi accertamenti, sul corpo ... ilmessaggero.it
Una 17enne trovata morta a Nizza Monferrato, ipotesi omicidioSecondo le prime notizie la giovane presenterebbe i segni di un trauma cranico e di uno strangolamento. A ritrovarla sono stati gli amici ... rainews.it
Zoe Trinchero abitava a Nizza Monferrato, nell’Alessandrino. Diverse persone sono andate sotto casa di un giovane immigrato che vive nella cittadina piemontese, non indagato, ritenendolo il responsabile facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.