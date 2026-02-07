Nizza Monferrato 17enne trovata morta in un corso d’acqua | si indaga per omicidio

Una ragazza di 17 anni è stata trovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. La polizia ha aperto un’indagine e sta cercando di capire cosa sia successo. Al momento, nessuna ipotesi è esclusa. La comunità è sconvolta dalla notizia e si aspetta chiarimenti nelle prossime ore.

Una ragazza di 17 anni è stata ritrovata morta in un corso d’acqua a Nizza Monferrato, in provincia di Asti. Secondo quanto si apprende, il volto presenterebbe ecchimosi e segni di percosse, con lesioni compatibili con un trauma cranico ed evidenze di strangolamento. La giovane – che era della zona – aveva trascorso la serata in alcuni locali della città con degli amici. Sono stati loro a dare l’allarme. Una persona che vive di fronte al corso d’acqua – il rio Nizza – ha visto il corpo e ha chiamato le forze dell’ordine. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno indagando per ricostruire i dettagli della vicenda. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Una ragazza di 17 anni è stata trovata senza vita ieri sera a Nizza Monferrato, nel Monferrato.

Zoe Trinchero abitava a Nizza Monferrato, nell’Alessandrino. Diverse persone sono andate sotto casa di un giovane immigrato che vive nella cittadina piemontese, non indagato, ritenendolo il responsabile facebook