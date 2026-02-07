17enne morta Cc salvano quasi linciato

Questa mattina a Nizza Monferrato, una ragazza di 17 anni è stata trovata morta. I residenti hanno subito pensato che fosse stato un ragazzo con problemi psichiatrici a ucciderla. La scena si è fatta tesa, con alcuni vicini che hanno tentato di linciarlo prima che i carabinieri intervenissero per fermarli. La polizia ora indaga sull’accaduto, cercando di capire cosa sia successo davvero.

11.40 Dopo la morte, presumibilmente per omicidio,di una 17enne a Nizza Monferrato, i residenti hanno pensato che a ucciderla sia stato un giovane seguito per problemi psichiatrici. Molti cittadini si sono radunati sotto casa del giovane Il ragazzo sarebbe estraneo alla tragedia e non ci sono accuse formali contro di lui. I Carabinieri, cui sono affidate le indagini, lo hanno preso in consegna per ragioni di sicurezza. Sembrerebbe che i militari lo abbiano salvato da un tentativo di linciaggio.

