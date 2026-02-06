Zlatan Ibrahimovic l’esultanza da tedoforo | Milano è ormai la mia casa
Zlatan Ibrahimovic si lascia andare a un’esultanza spontanea e dice: “Milano è ormai la mia casa”. L’attaccante svedese, che vive in città da oltre dieci anni, ricorda di aver giocato qui il 60% della sua carriera e afferma che questa città è diventata il suo punto di riferimento.
Milano – "Sono a Milano da più di dieci anni, ho giocato qui il 60% della mia carriera e ormai questa è diventata la mia base, la mia casa". Così Zlatan Ibrahimovic oggi al Teatro alla Scala, sul red carpet che anticipa la cerimonia di inaugurazione dei Giochi Olimpici invernali in programma a San Siro. "Sono contento: ho vissuto tanti anni qui e i miei figli sono cresciuti a Milano, è tutto positivo. È bello quando arrivano eventi come le Olimpiadi". San Siro, attesa fuori dallo stadio per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi L'ex attaccante svedese che ha giocato nell’Inter e nel Milan ha poi parlato del suo legame con gli sport invernali: "Sono svedese e sciare fa parte delle nostre tradizioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Zlatan Ibrahimovic, l’ex attaccante del Milan, ha portato il fuoco olimpico questa mattina nel cuore di Milano.
