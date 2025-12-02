Ibrahimovic sarà tedoforo delle Olimpiadi Milano Cortina

L'ex calciatore e ora dirigente del Milan, Zlata Ibrahimovic, sarà uno dei 10.001 tedofori di Milano Cortina 2026. Lo ha comunicato l'organizzazione delle Olimpiadi invernali sui suoi canali social, martedì 2 dicembre. Non si sa ancora, tuttavia, quale tappa compirà Ibrahimovic. Ogni tedoforo. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

LA LEGGENDA DEL CALCIO PORTERÀ LA TORCIA OLIMPICA Zlatan Ibrahimovic è ufficialmente Tedoforo di Milano Cortina 2026!? #MilanoCortina2026 #Olympics #TeamTedofori #TorchRelay2026 #Zlatan #Ibrahimovic - facebook.com Vai su Facebook

Ibrahimovic sarà tedoforo delle Olimpiadi Milano Cortina - Il viaggio della fiamma olimpica partirà da Atene, all'Acropoli, giovedì 4 dicembre e toccherà molte città italiane prima di arrivare a Milano, in piazza del Duomo, il 5 febbraio 2026. Come scrive milanotoday.it

Pagina 0 | L'idea di Malagò su Ancelotti: "Tedoforo alle Olimpiadi Milano-Cortina" - Malagò: "Gli 84 giorni che mancano ai Giochi vanno vissuti tutti d'un fiato" A soli 84 giorni dall'apertura delle Olimpiadi invernali, l'ex numero uno del Comitato Olimpico ha sottolineato che, almeno ... Riporta corrieredellosport.it

Olimpiadi Milano-Cortina, Dario Pivirotto tedoforo da record a 88 anni: «Ho portato la fiaccola nel 1956 e a Torino. Questa sarà l'ultima volta» - A due mesi esatti dall’accensione del sacro fuoco ad Olimpia, in Grecia, la Fondazione Milano Cortina ha annunciato i primi sei nomi dei tedofori che saranno tra i protagonisti del lungo viaggio ... Si legge su corrieredelveneto.corriere.it