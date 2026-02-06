Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 Ibrahimovic | Sono il Dio di Milano la mia seconda casa

Zlatan Ibrahimovic, l’ex attaccante del Milan, ha portato il fuoco olimpico questa mattina nel cuore di Milano. In una giornata di festa, l’attuale Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale ha percorso le strade della città come tedoforo, ricordando di essere considerato “il Dio di Milano” e affermando che questa città è come una seconda casa. La sua presenza ha attirato l’attenzione di numerosi spettatori e appassionati che seguono con entusiasmo l’avvicinarsi dell’appuntamento olimpico del 2026.

Questa mattina, in pieno centro a Milano, tra Via dell'Orso e Via Brera, l'ex attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic - attualmente Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per Milan - è stato tedoforo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, portando la torcia olimpica della manifestazione che vedrà la luce stasera, alle ore 20:00, con la cerimonia inaugurale allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Al termine della 'passeggiata con la torcia', nel delirio della folla, Ibrahimovic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a 'PianetaMilan.it'. "Sono molto orgoglioso, perché non sono italiano ma ho portato la torcia in Italia, è una grande cosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

