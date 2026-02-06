Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 Ibrahimovic | Sono il Dio di Milano la mia seconda casa

Zlatan Ibrahimovic, l’ex attaccante del Milan, ha portato il fuoco olimpico questa mattina nel cuore di Milano. In una giornata di festa, l’attuale Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale ha percorso le strade della città come tedoforo, ricordando di essere considerato “il Dio di Milano” e affermando che questa città è come una seconda casa. La sua presenza ha attirato l’attenzione di numerosi spettatori e appassionati che seguono con entusiasmo l’avvicinarsi dell’appuntamento olimpico del 2026.

Questa mattina, in pieno centro a Milano, tra Via dell'Orso e Via Brera, l'ex attaccante rossonero Zlatan Ibrahimovic - attualmente Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per Milan - è stato tedoforo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, portando la torcia olimpica della manifestazione che vedrà la luce stasera, alle ore 20:00, con la cerimonia inaugurale allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro. Al termine della 'passeggiata con la torcia', nel delirio della folla, Ibrahimovic ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a 'PianetaMilan.it'. "Sono molto orgoglioso, perché non sono italiano ma ho portato la torcia in Italia, è una grande cosa. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, Ibrahimovic: “Sono il Dio di Milano, la mia seconda casa” Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026: annunciato Ibrahimovic come Tedoforo ufficiale Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, anche Ibrahimovic tedoforo per i Giochi Questa mattina a Milano Zlatan Ibrahimovic ha acceso il braciere olimpico come tedoforo per le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara domani, sabato 7 febbraio; Gli eventi in città dei partner Milano Cortina 2026; Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, le star alla cerimonia di apertura. FOTO; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina. Milano Cortina, dove vedere le Olimpiadi Invernali 2026 in tv e in streamingStasera partono ufficialmente le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: tra lo Stadio Meazza di Milano, Cortina d'Ampezzo, Predazzo e Livigno si svolgerà dalle ore 20 l'attesa cerimonia di apertu ... corrieredellosport.it Olimpiadi Invernali 2026 LIVE, oggi la Cerimonia d’apertura di Milano Cortina alle 20: le ultime tappe della torcia olimpicaOggi iniziano ufficialmente le gare delle Olimpiadi Invernali con la Cerimonia d'apertura di Milano-Cortina 2026: in diretta dalle ore 20:00 su Rai1 e ... fanpage.it Milano è pronta a ospitare le Olimpiadi, ma le persone che vivono o lavorano a Milano sono pronte a convivere con le Olimpiadi Durante le due settimane dei giochi invernali di Milano-Cortina, per i cittadini ci saranno più disagi o tutto filerà liscio, anzi magari facebook Tutto sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.