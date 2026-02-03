Lega fine dell' alleanza | Vannacci divorzia da Salvini e lascia il partito

Roberto Vannacci dice addio alla Lega. Un amore politico quello con Matteo Salvini, nato dalla condivisione delle idee, poi sfociato in divorzio. Perché i percorsi si sono inesorabilmente divisi tra il generale e il segretario della Lega. Nei giorni scorsi Vannacci ha depositato un proprio simbolo, «Futuro Nazionale», per la possibile costituzione di un nuovo partito più a destra di Fratelli d'Italia. L'eurodeputato del Carroccio, eletto alle Europee del 2024, avrebbe incontrato Matteo Salvini nella serata di lunedì nella sede di via Bellerio per spiegargli i motivi dell'addio. Che, secondo I bene informati, era già nell'aria da tempo.

