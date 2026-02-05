Vannacci | Non mi dimetto da eurodeputato Io sleale? È Salvini il traditore

Roberto Vannacci conferma di non voler lasciare il suo incarico da eurodeputato. Risponde alle accuse di slealtà, definendo Salvini il vero traditore. La polemica tra i due continua a tenere banco nel Parlamento Europeo.

Roberto Vannacci non si dimette da eurodeputato e rispedisce al mittente le accuse di essere un “traditore”. Dopo aver ufficializzato l’ addio alla Lega, l’ex generale ha partecipato a un evento a Modena dove ha duramente attaccato Matteo Salvini: “Io sleale? È Matteo Salvini, o meglio il suo partito, nel quale ero, che continua a promuovere determinate idee e concetti e poi allo stato dei fatti quando si tratta di votarli va in un’altra direzione”. E ancora: “Salvini è quello che per anni ha detto che andava demolita la legge Fornero, invece poi china il capo, si mette in posizione prona in una coalizione che invece la promuove e la conferma. 🔗 Leggi su Tpi.it

Roberto Vannacci ha risposto a Matteo Salvini, definendo il leader della Lega “sleale” e accusandolo di aver tradito le promesse fatte su vari temi, dall’Ucraina alla previdenza.

Dopo l’addio di Roberto Vannacci alla Lega, si è acceso uno scontro tra il generale e Matteo Salvini.

VANNACCI PRONTO A FONDARE IL SUO PARTITO IN STILE AFD. SALVINI DELUSO: FUORI C'E IL DESERTO

