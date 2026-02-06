Zerbini nuovo vicepresidente FIPE Confcommercio Emilia Romagna | elezioni regionali confermate

Simone Zerbini è il nuovo vicepresidente di FIPE Confcommercio Emilia Romagna. La nomina è arrivata ieri durante l’assemblea elettorale, confermando la stabilità dell’organizzazione nella regione. Zerbini, con una lunga esperienza nel settore, prenderà le redini di uno dei comparti più importanti dell’economia locale.

Simone Zerbini è il nuovo vicepresidente della FIPE-Confcommercio Emilia Romagna. La nomina, avvenuta ieri in assemblea elettorale, segnala l’ennesimo passo nella continuità istituzionale della federazione, che conta su un’esperienza consolidata per guidare il settore dei pubblici esercizi nella regione. L’elezione, avvenuta subito dopo la rielezione del presidente Matteo Musacci, è stata effettivamente acclamatoria, come spesso si verifica in ambiti politici o istituzionali con forti coesione interno. Zerbini, presidente di FIPE Parma, ha così ottenuto una posizione strategica all’interno del nuovo team istituzionale, insieme a Mauro Mambelli, presidente di FIPE Ravenna, che è stato nominato primo vicepresidente.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Zerbini Confcommercio

Matteo Musacci è stato riconfermato alla guida di Fipe-Confcommercio Emilia Romagna.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Zerbini Confcommercio

Fipe, Michele Pozzobon è il nuovo presidente: il cambio di vertice dopo 15 anniTREVISO - Michele Pozzobon, 36 anni, nuovo presidente della Fipe-Confcommercio di Treviso. Dania Sartorato fuori da tutti gli organismi direttivi della categoria. Si chiude ... ilgazzettino.it

Mauro Mambelli, Presidente Confcommercio Ravenna e Vice Presidente Confcommercio Emilia Romagna facebook