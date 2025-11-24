Il governatore dell’Emilia-Romagna sulle elezioni regionali | Ora la partita è aperta Non cerchiamo il Messia

Bologna, 24 novembre 2025 – Puglia e Campania si confermano due regioni sotto l’elgida del centrosinistra, grazie alle vittorie dell’eurodeputato del Pd, Antonio Decaro, e al volto storico del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico. Mentre il Veneto rimane un fortino della Lega, con Alberto Stefani. Alla luce di questi esiti, arriva il commento del presidente dell’Emilia-Romagna, Michele de Pascale, che invita il centrosinistra a non "cercare il Messia" considerando quanto siano differenti tra loro i vari 'papabili' alla candidatura per palazzo Chigi, a partita dagli attuali governatori. "Ora la sfida va lanciata: loro hanno paura di perdere, noi dobbiamo voler vincere ", dice il governatore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il governatore dell’Emilia-Romagna sulle elezioni regionali: “Ora la partita è aperta. Non cerchiamo il Messia”

