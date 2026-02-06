Zappa Napoli svelato il motivo dello stop | perché la trattativa con il Cagliari è saltata i dettagli

Negli ultimi giorni di gennaio il Napoli ha tentato di comprare Gabriele Zappa dal Cagliari, ma la trattativa è saltata all’ultimo momento. I club non sono riusciti a trovare un accordo e così il trasferimento è saltato. I motivi dello stop sono stati finalmente chiariti: le parti non si sono accordate sulla cifra richiesta dal Cagliari e le trattative si sono arenate. La trattativa si è interrotta proprio quando sembrava che il trasferimento ormai fosse cosa fatta.

🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Zappa Napoli, svelato il motivo dello stop: perché la trattativa con il Cagliari è saltata, i dettagli

Zappa Napoli, ecco perchè è saltata la trattativa con il Cagliari: la rivelazioneZappa Napoli, il club di Aurelio De Laurentiis hanno fatto un tentativo per il difensore classe 99? del Cagliari ma alla fine si sono sfilati: ecco perché Nel corso degli ultimi giorni della sessione ...

Zappa in pole ma il Napoli non si ferma, Sky: Ecco altri 3 profili sondati!Non solo Alisson Santos. Il Napoli in queste ultime ore si muove su più tavoli dopo il brutto infortunio di Giovanni Di Lorenzo, uscito in barella durante il match ...

Il Napoli ci ha provato seriamente per Zappa

L'agente di Gabriele #Zappa, Giuseppe Riso, ha parlato della trattativa che avrebbe potuto portare il giocatore rossoblù al #Napoli

