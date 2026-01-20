Dossena Cagliari | sardi scatenati torna anche il difensore! I dettagli della trattativa con il Como ecco quando arriva in città

Dossena Cagliari torna in rossoblù: dopo la trattativa con il Como, il difensore è pronto a unirsi alla squadra. La società ha scelto un’opzione di esperienza e affidabilità per rafforzare la linea difensiva. Ecco i dettagli dell’accordo e le tempistiche del suo arrivo in città, in un progetto volto a consolidare la squadra con elementi di comprovata professionalità.

