Dossena Cagliari | sardi scatenati torna anche il difensore! I dettagli della trattativa con il Como ecco quando arriva in città
Dossena Cagliari torna in rossoblù: dopo la trattativa con il Como, il difensore è pronto a unirsi alla squadra. La società ha scelto un’opzione di esperienza e affidabilità per rafforzare la linea difensiva. Ecco i dettagli dell’accordo e le tempistiche del suo arrivo in città, in un progetto volto a consolidare la squadra con elementi di comprovata professionalità.
