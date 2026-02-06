Konami celebra i quattro anni di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL con un evento speciale. Il gioco aggiunge un nuovo Mago Nero con un’Alternative Art, disponibile solo per un periodo limitato. I fan possono aspettarsi anche altri regali e sorprese per l’anniversario.

Konami Digital Entertainment festeggia il quarto anniversario di Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL. I mostri iconici sono stati i protagonisti di ogni campagna anniversario e, in termini di attacco e difesa, nessuno è più rappresentativo del Mago Nero, che torna su Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL con una nuova Alternative Art disponibile per un tempo limitato. Durante la campagna, i Duellanti potranno anche ottenere diversi bonus login e acquistare accessori esclusivi ispirati al mago supremo. Ecco l’elenco completo dei bonus login: Giorno 1: Ticket Quarto Anniversario x1. Giorno 2: 500x Gemme. Giorno 3: Mago Nero x1 (UR) (Alternative Art in Royal FinishNon può essere smontato). 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL celebra i 4 anni con un nuovo Mago Nero ed altri regali

Approfondimenti su Yu Gi Oh! Master Duel

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS celebra il suo nono anniversario con una serie di regali e iniziative dedicate ai giocatori.

Mancano poche ore al debutto di Burst Protocol, il nuovo set di Yu-Gi-Oh! di Konami.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Yu Gi Oh! Master Duel

Argomenti discussi: Yu-Gi-Oh! Master Duel: un nuovo Mago Nero per l'Anniversario; Yu-Gi-Oh! Necrovalley: liste della settimana su Master Duel (parte 56); Yu-Gi-Oh! Master Duel festeggia 4 anni con tante novità; Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL festeggia 4 anni con un nuovo Mago Nero in arrivo.

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL celebra 4 anni con un nuovo Mago Nero. La campagna di Konami con bonusI fan dello spettacolare Spellcaster del gioco di carte Yu-Gi-Oh! potranno ottenere la carta Mago Nero Alternative Art acquistando pacchetti correlati. Inoltr, è possibile anche ricevere varianti escl ... igizmo.it

Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL: il Mago Nero guida le celebrazioni del quarto anniversarioYu-Gi-Oh! MASTER DUEL festeggia il quarto anniversario con il nuovo Mago Nero, gemme gratuite, carte Alternative Art e bundle cosmetici. vgmag.it

(APPELLO ESTERNO) Ponte a Chiani, Arezzo ..”Due mici in cerca di casa; femmina nera a pelo lungo dolce ma molto timida, Il maschio bianco e nero è gia sterilizzato, per gli appassionati del mago Henry Potter ha nella fronte un piccolo fulmine come il facebook