Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS festeggia il nono anniversario con tanti regali per i fan

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS celebra il suo nono anniversario con una serie di regali e iniziative dedicate ai giocatori. A partire dal 12 gennaio 2026, la campagna commemorativa offrirà opportunità esclusive per tutti i fan del gioco, consolidando ulteriormente la community e il suo coinvolgimento. Un’occasione per rivivere momenti importanti e condividere l’esperienza di Duel Links con nuovi e vecchi appassionati.

Konami Digital Entertainment festeggia il 9° anniversario di Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS. Dal 12 gennaio 2026, i Duellanti potranno partecipare a una speciale campagna commemorativa dedicata a questo importante traguardo. La campagna consentirà di ottenere la Carta Mostro Dragone Nero Occhi Rossi (Speed) e di applicarle l’effetto “Surface Processing: Animated”. Oltre alla carta Drago Nero Occhi Rossi (Rush) OR-style, sarà possibile ottenere Collegatrice Dimensionale (Rush), una carta speciale che celebra il nono anniversario. I Duellanti potranno ricevere gratuitamente lo Structure Deck “Red Eyes Inferno”. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS festeggia il nono anniversario con tanti regali per i fan Leggi anche: Carte Inps in stile Pokémon e Yu-Gi-Oh per spiegare la previdenza: si possono acquistare? Leggi anche: Yu-Gi-Oh! Phantom Revenge: tutto quello che c’è da sapere sulla nuova espansione! La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Yu-Gi-Oh! Duel Links festeggia 9 anni con tante novità; Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS: tanti premi per il 9° Anniversario; Duellanti, unitevi! Yu-Gi-Oh! Duel Links festeggia il nono anniversario; Yu-Gi-Oh Duel Links festeggia 9 anni: carte esclusive e ricompense speciali. Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS compie 9 anni e festeggia con una campagna celebrativa e ricompense - E da il via ai festeggiamenti con una campagna celebrativa che prevede ricompense giornaliere ... igizmo.it

Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS festeggia 9 anni con carte leggendarie e ricompense esclusive - DUEL LINKS celebra un traguardo importante: il 9° anniversario del celebre gioco di carte digitale di KONAMI. italiatopgames.it

Yu-Gi-Oh! Duel Links: Konami celebra 9 anni di duelli con premi speciali - Duel Links festeggia il nono anniversario: Dragone Nero Occhi Rossi e ricompense giornaliere per tutti i Duellanti. vgmag.it

Trump versus Powell, il lungo duello tra tycoon e banchiere Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.