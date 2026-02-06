Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe dopo lo sfregio al cane la verità del testimone presente all' omicidio | i retroscena emersi dall' udienza

Un testimone presente nell’appartamento del rione Conocal a Napoli racconta cosa è successo davvero quella sera. Secondo quanto riferito, Giuseppe Musella, 28 anni, ha colpito la sorella Ylenia, 22 anni, con un coltello, dopo averlo accusato di aver sfregiato il cane di famiglia. La testimonianza chiarisce alcuni dettagli di quella drammatica scena e mette in luce le tensioni che si sono accumulando negli ultimi tempi in quella casa.

C'era una terza persona, un testimone, nella casa del rione Conocal di Napoli dove Giuseppe Musella, 28 anni, ha ucciso la sorella Ylenia, 22 anni, con una coltellata. A rivelarlo è l'avvocato Leopoldo Perone, che con il collega Andrea Fabbozzo ha assistito oggi il 28enne all'udienza di convalida del fermo per omicidio volontario aggravato che gli è stato notificato la notte dopo l'omicidio. La confessione «Mi ha detto "che me ne importa del processo, non vedrò più mia sorella"», riferisce l'avvocato Perone, «dopo avere ripetuto quello che aveva già detto agli inquirenti in questura, quando si è consegnato alle forze dell'ordine per confessare». 🔗 Leggi su Leggo.it

Una vicina di casa ha raccontato di aver prestato la sua auto per portare Ylenia Musella in ospedale.

