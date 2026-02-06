Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe | c'è un testimone oculare era in casa

Una donna ha visto tutto. Era in casa al momento della lite tra Ylenia Musella e il suo fratello Giuseppe a Ponticelli. La discussione si è fatta improvvisamente violenta e, in pochi istanti, è finita con la morte di Ylenia. La donna ha confermato di aver assistito alla scena, mentre l’avvocato di Giuseppe fa sapere che ci sono testimoni oculari che potrebbero chiarire cosa è successo davvero. La polizia ha avviato le indagini, ma ora si aspetta di capire meglio come sono andati i fatti.

