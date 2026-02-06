Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe dopo lo sfregio al cane la verità dal testimone presente all' omicidio | i retroscena emersi dall' udienza

Durante l’udienza è emerso che c’era un testimone presente nel momento dell’omicidio di Ylenia Musella, avvenuto a Napoli. Il fratello Giuseppe, 28 anni, ha confessato di aver colpito la sorella con un coltello, dopo averla accusata di aver sfregiato il suo cane. La vicenda si è svolta nel rione Conocal, dove i vicini avevano sentito urla e rumori forti prima che arrivasse la polizia. La testimonianza di chi era in casa rivela dettagli sconvolgenti su quanto accaduto

C'era una terza persona, un testimone, nella casa del rione Conocal di Napoli dove Giuseppe Musella, 28 anni, ha ucciso la sorella Ylenia, 22 anni, con una coltellata. A rivelarlo è l'avvocato Leopoldo Perone, che con il collega Andrea Fabbozzo ha assistito oggi il 28enne all'udienza di convalida del fermo per omicidio volontario aggravato che gli è stato notificato la notte dopo l'omicidio. La confessione «Mi ha detto "che me ne importa del processo, non vedrò più mia sorella"», riferisce l'avvocato Perone, «dopo avere ripetuto quello che aveva già detto agli inquirenti in questura, quando si è consegnato alle forze dell'ordine per confessare». 🔗 Leggi su Leggo.it

Un testimone presente nell’appartamento del rione Conocal a Napoli racconta cosa è successo davvero quella sera.

