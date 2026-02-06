Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe | c’è un testimone oculare era in casa

Questa mattina a Napoli, un testimone ha confermato di aver visto il fratello di Ylenia Musella in casa al momento dell’omicidio. La donna è stata trovata morta, uccisa dal suo stesso fratello Giuseppe. La polizia sta ascoltando le testimonianze e cercando di capire come siano andate le cose davvero.

Il dramma familiare consumatosi a Ponticelli, nel cuore di Napoli Est, si arricchisce di un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo per la ricostruzione giudiziaria dell’omicidio di Ylenia Musella. Secondo quanto rivelato dall’avvocato Leopoldo Perone, che insieme al collega Andrea Fabbozzo assiste il giovane indagato, una terza persona era presente nell’appartamento di via Al Chiaro di Luna al momento del delitto. Si tratterebbe di una collaboratrice domestica che aiutava i due fratelli nelle faccende quotidiane e la cui testimonianza è ora al centro dell’attenzione: la donna potrebbe infatti confermare o smentire la singolare versione fornita dal ventottenne Giuseppe Musella, il quale sostiene di non aver pugnalato la sorella durante una colluttazione ravvicinata, ma di averle lanciato il coltello da una distanza di circa sei o otto metri, colpendola alla schiena mentre lei stava uscendo dalla stanza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe: c’è un testimone oculare, era in casa Approfondimenti su Ylenia Musella Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe: c’è un testimone oculare, era in casa Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe dopo lo sfregio al cane, la verità del testimone presente all'omicidio: i retroscena emersi dall'udienza Un testimone presente nell’appartamento del rione Conocal a Napoli racconta cosa è successo davvero quella sera. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Ylenia Musella Argomenti discussi: Ylenia Musella uccisa a 22 anni, confessa il fratello: Volevo dormire, le ho lanciato il coltello; Arrestato il fratello di Ylenia Musella, uccisa a 22 anni a Napoli: ha confessato; 22enne uccisa con una coltellata dal fratello, lite scoppiata per il cane; Ylenia Musella uccisa a Napoli dal fratello, la 22enne sui social scriveva al suo killer sei tutto per me. Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe dopo lo sfregio al cane: cosa non torna? La verità del testimone presente all'omicidioC'era una terza persona, un testimone, nella casa del rione Conocal di Napoli dove Giuseppe Musella, 28 anni, ha ucciso la sorella Ylenia, 22 anni, ... msn.com Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe dopo lo sfregio al cane, la verità del testimone presente all'omicidio: i retroscena emersi dall'udienzaC'era una terza persona, un testimone, nella casa del rione Conocal di Napoli dove Giuseppe Musella, 28 anni, ha ucciso la sorella Ylenia, 22 anni, ... msn.com Una donna avrebbe assistito alla tragica lite che ha portato al ferimento mortale di Ylenia Musella, uccisa dal fratello a Ponticelli; lo rende noto l’avvocato del giovane. facebook Omicidio Ylenia Musella: indagini sulla versione del fratello e su lancio coltello, a breve autopsia x.com

