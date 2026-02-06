Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe | c’è un testimone oculare era in casa

Questa mattina a Napoli, un testimone ha confermato di aver visto il fratello di Ylenia Musella in casa al momento dell’omicidio. La donna è stata trovata morta, uccisa dal suo stesso fratello Giuseppe. La polizia sta ascoltando le testimonianze e cercando di capire come siano andate le cose davvero.

Il dramma familiare consumatosi a Ponticelli, nel cuore di Napoli Est, si arricchisce di un dettaglio che potrebbe rivelarsi decisivo per la ricostruzione giudiziaria dell’omicidio di  Ylenia Musella. Secondo quanto rivelato dall’avvocato  Leopoldo Perone, che insieme al collega  Andrea Fabbozzo  assiste il giovane indagato, una terza persona era presente nell’appartamento di via Al Chiaro di Luna al momento del delitto. Si tratterebbe di una collaboratrice domestica che aiutava i due fratelli nelle faccende quotidiane e la cui testimonianza è ora al centro dell’attenzione: la donna potrebbe infatti confermare o smentire la singolare versione fornita dal ventottenne  Giuseppe Musella, il quale sostiene di non aver pugnalato la sorella durante una colluttazione ravvicinata, ma di averle lanciato il coltello da una distanza di circa sei o otto metri, colpendola alla schiena mentre lei stava uscendo dalla stanza. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe: c’è un testimone oculare, era in casa

Ylenia Musella uccisa dal fratello Giuseppe dopo lo sfregio al cane, la verità del testimone presente all'omicidio: i retroscena emersi dall'udienza

Un testimone presente nell’appartamento del rione Conocal a Napoli racconta cosa è successo davvero quella sera.

