Milan Maignan vince il premio come calciatore del mese ‘AIC’ di novembre | ripercorriamo le sue prodezze

Il portiere del Milan, Mike Maignan, ha conquistato il premio come calciatore del mese 'AIC' di novembre. In questo articolo ripercorriamo le sue prodezze più spettacolari, tra parate decisive in match contro Roma, Lazio e nel derby, evidenziando il ruolo fondamentale che ha avuto nelle recenti prestazioni della squadra.

Il portiere del Milan Mike Maignan è stato premiato oggi come giocatore del mese 'AIC' di novembre. Ripercorriamo le sue strepitose parate tra Roma, derby e Lazio.

