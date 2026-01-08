Hojlund tra i candidati per il premio di miglior calciatore del mese di dicembre

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è tra i candidati al premio di miglior calciatore del mese di dicembre assegnato dalla Lega Serie A. La sua performance nelle ultime settimane lo ha portato ad essere considerato tra i principali contendenti per questo riconoscimento. L’articolo approfondisce le sue prestazioni e le motivazioni che lo rendono possibile vincitore.

