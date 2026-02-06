In vista del Safer Internet Day, Xbox ha pubblicato il suo sesto Transparency Report. L’azienda conferma di voler mantenere un impegno costante per garantire un ambiente di gioco più sicuro, inclusivo e responsabile per tutti i giocatori di Minecraft.

In vista del Safer Internet Day, Xbox ha diffuso il suo sesto Transparency Report, ribadendo l’impegno di lungo periodo per un gioco sicuro, inclusivo e responsabile. Il documento offre uno sguardo dettagliato sulle misure adottate nel 2025 per proteggere la community, con particolare attenzione all’uso responsabile dell’intelligenza artificiale. I risultati mostrano progressi concreti nella riduzione dei comportamenti dannosi. Parallelamente, Microsoft ha annunciato nuove iniziative dedicate a Minecraft, pensate per rafforzare la sicurezza e l’educazione digitale. Il report conferma la volontà di fissare standard sempre più elevati per l’intero settore. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Xbox pubblica il sesto Transparency Report e le iniziative per la sicurezza dei giocatori di Minecraft

Approfondimenti su Xbox Transparency Report

