Oltre due milioni di giocatori hanno già messo il titolo tra i desideri su PS5, Xbox e PC. La corsa verso l’uscita di Crimson Desert si fa sentire, con un interesse che cresce giorno dopo giorno. Nonostante i ritardi e le tante promesse non ancora mantenute, il gioco di Pearl Abyss continua a catturare l’attenzione di un pubblico numeroso. La domanda ora è se il debutto riuscirà a mantenere le aspettative alte.

Crimson Desert continua a catalizzare l’attenzione del pubblico a poche settimane dall’uscita. Dopo anni di trailer, rinvii e aggiornamenti frammentari, l’action GDR di Pearl Abyss si avvicina finalmente al debutto, ma un nuovo dato ufficiale rafforza la percezione di un’attesa molto alta, visto che oltre due milioni di giocatori hanno già aggiunto il titolo alla propria lista dei desideri. Un segnale chiaro dell’interesse verso uno dei progetti più ambiziosi degli ultimi anni. Pearl Abyss ha annunciato che Crimson Desert ha superato la soglia dei 2 milioni di wishlist complessive su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Crimson Desert è stato aggiunto nella lista dei desideri di oltre 2 milioni di giocatori su PS5, Xbox e PC

Approfondimenti su Crimson Desert

