Software spia nei pc dei magistrati Report pubblica la registrazione del dirigente della Giustizia | La Presidenza del Consiglio ci dice di installarlo

Report ha pubblicato una registrazione in cui un dirigente della Giustizia afferma che la Presidenza del Consiglio avrebbe ordinato l’installazione di un software spia sui computer dei magistrati. La difesa del centro-destra ha cercato di attribuire la responsabilità all’allora ministro Alfonso Bonafede, minimizzando le responsabilità e spostando il focus sulle autorità politiche coinvolte nello scandalo del software ECM.

Minimizzare e riversare la colpa sull'allora ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede. È stata questa la strategia difensiva del centro-destra per lo scandalo del software ECM in grado di spiare e modificare i documenti all'insaputa dell'utente di oltre 40mila Pc in dotazione agli operatori della giustizia. Un esempio? Il messaggio postato ieri dal forzista Enrico Costa su X: " Report sostiene che dal 2019 i tecnici del dipartimento tecnologica del ministero della Giustizia avrebbero installato su tutti i dispositivi presenti nelle procure, tribunali, uffici giudiziari d'Italia, un software che consentirebbe di spiare i magistrati.

