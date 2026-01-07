L’Xbox Developer Direct di gennaio 2026 includerà Fable Halo Gears of War | E-Day e Forza per un insider

L’Xbox Developer Direct di gennaio 2026 si concentrerà su alcuni dei titoli più attesi, tra cui Fable, Halo, Gears of War: E-Day e Forza. Questa presentazione offrirà agli appassionati un’anteprima dei prossimi sviluppi della piattaforma, rafforzando l’impegno di Microsoft nel settore dei giochi. Un evento che potrebbe mettere in evidenza le fondamenta storiche e le nuove prospettive della console Xbox.

L' Xbox Developer Direct di gennaio 2026 potrebbe puntare con decisione sui grandi pilastri storici della piattaforma. Secondo un report firmato da Jez Corden, l'evento includerebbe aggiornamenti dedicati a Fable, Halo, Gears of War: E-Day e Forza, quattro franchise simbolo dell'identità Xbox. La presentazione, ormai appuntamento fisso di inizio anno, dovrebbe offrire una panoramica mirata sui titoli in arrivo nel corso del 2026, ed il contesto è particolarmente significativo: Xbox celebra infatti il suo 25° anniversario. In questo scenario, Microsoft sembrerebbe intenzionata a ribadire la centralità delle sue serie più iconiche.

