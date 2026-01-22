Recenti indiscrezioni suggeriscono che l’ex campione NJPW EVIL potrebbe passare alla WWE, secondo quanto riportato da Bryan Alvarez. La notizia circola con insistenza, includendo anche la possibilità di un trasferimento di Gabe Kidd. Queste voci indicano un possibile cambiamento di roster per alcuni wrestler della New Japan Pro-Wrestling, ma al momento non sono state confermate ufficialmente.

Bryan Alvarez rivela che circolano voci insistenti sul passaggio di EVIL dalla New Japan Pro-Wrestling alla WWE, mentre anche Gabe Kidd sarebbe nel mirino della compagnia di Stamford EVIL in uscita dalla NJPW?. L’ex NJPW World Champion EVIL potrebbe essere pronto a lasciare la New Japan Pro-Wrestling per approdare in WWE. A rivelarlo è stato Bryan Alvarez durante una recente puntata di Wrestling Observer Live. “A proposito, EVIL potrebbe essere in procinto di lasciare la New Japan, e circolano voci insistenti sul fatto che sia diretto in WWE”, ha dichiarato Alvarez. Il wrestler giapponese ha recentemente perso il NEVER Openweight Championship contro Aaron Wolf, ex judoka medaglia d’oro olimpica, a Wrestling Kingdom 20 lo scorso gennaio. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: L’ex campione NJPW Evil sarebbe vicino alla compagnia

NJPW: Yota Tsuji batte Konosuke Takeshita a Wrestle Kingdom 20 e diventa campione del mondoYota Tsuji ha conquistato l’IWGP World Heavyweight Championship durante Wrestle Kingdom 20, sconfiggendo Konosuke Takeshita dopo circa 30 minuti di lotta.

WWE/AEW: Entrambe le promotion interessate a Gabe Kidd una volta scaduto il suo contratto con la NJPWDopo la scadenza del contratto con la NJPW, Gabe Kidd ha attirato l’interesse di entrambe le principali promotion di wrestling negli Stati Uniti, WWE e AEW.

