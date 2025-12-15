John Cena dà il suo addio alla WWE | l’ultimo match della star di Peacemaker emoziona i fan
John Cena si congeda dalla WWE dopo un lungo tour d'addio, emozionando i fan con il suo ultimo match. La star di Peacemaker ha concluso la sua carriera nel wrestling in un evento ricco di emozioni, lasciando un segno indelebile nel cuore degli appassionati. Un addio che segna la fine di un'epoca per uno dei wrestler più iconici di sempre.
Dopo un lunghissimo tour d'addio durato un intero anno, la star del wrestling ha salutato l'attività agonistica sotto lo sguardo commosso dei fan che hanno assistito al suo ultimo incontro. Ieri sera, John Cena ha disputato il suo ultimo incontro in assoluto in WWE durante il Saturday Night's Main Event. Gunther, che aveva vinto il torneo "The Last Time Is Now" per guadagnarsi la possibilità di affrontare il 17 volte campione WWE, è infine uscito vincitore, una decisione che si è rivelata controversa tra i fan del wrestling professionistico. Il tour di ritiro durato un anno di Cena è stato indubbiamente altalenante, con molto malcontento legato alla sua eliminazione alla Royal Rumble per mano di Jey Uso e alle conseguenze di un turn heel per il resto indimenticabile. Movieplayer.it
