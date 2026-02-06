Arsenal-Sunderland sabato 07 febbraio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 7 febbraio alle 16, l’Arsenal affronta il Sunderland in una partita importante per la Premier League. Dopo aver vinto contro il Chelsea e aver conquistato la finale di EFL Cup, i Gunners vogliono mantenere il primo posto in classifica. Il Sunderland, ottavo in classifica, spera ancora di agganciare le coppe europee. La sfida promette emozioni e un’occasione per entrambe le squadre di fare punti pesanti.

Fresco della vittoria contro il Chelsea che è valsa la qualificazione alla finale di EFL Cup, in programma il 22 marzo contro il Man City, la capolista Arsenal punta a consolidare il proprio primato battendo un Sunderland, splendido ottavo in classifica e ancora in gradi di sognare una clamorosa qualificazione alle prossime coppe europee.

Pronostico Arsenal-Sunderland: questa volta niente sorpreseArsenal-Sunderland è una partita di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, statistiche, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Sunderland-Arsenal 2-2: video, gol e highlightsSi ferma a 10 la striscia di vittorie di fila dell'Arsenal. L'impresa è firmata dal Sunderland, in vantaggio al 36' con il perfetto inserimento di Ballard. La reazione dei Gunners porta nella ripresa ... sport.sky.it

Arsenal x Sunderland Árbitro: Sam Barrott Assistentes: Ian Hussin e Wade Smith Quarto Árbitro: Farai Hallam VAR: Michael Salisbury Assistente VAR: Nick Hopton x.com

PREMIER LEAGUE - 22a GIORNATA L'Arsenal guadagna un punto su Manchester City ed Aston Villa. Manchester United e Chelsea si avvicinano al Liverpool quarto. Brentford e Sunderland raggiungono il Newcastle in setti facebook