Questa mattina si sfidano Fulham ed Everton, due squadre vicine in classifica con 34 punti ciascuna. La partita si giocherà alle 16:00 e potrebbe decidere chi avanza o scende in classifica. Entrambe le squadre sono in parità anche sulla differenza reti, ma i londinesi hanno segnato più gol. I tifosi sono già in fermento, pronti a seguire questa sfida che promette emozioni.

Fulham ed Everton si ritrovano appaiati a quota 34 punti nella classifica di Premier League 2025-26, al nono e decimo posto, con la stessa differenza reti di -1 ma i londinesi hanno segnato otto gol in più. Un equilibrio quasi perfetto. Per quanto riguarda la forma recente, i Cottagers hanno perso due delle ultime tre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Fulham-Everton (sabato 07 febbraio 2026 ore 16:00): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Fulham Everton

Sabato 7 febbraio alle 16, l’Arsenal affronta il Sunderland in una partita importante per la Premier League.

Questa domenica il Bournemouth sfida l’Aston Villa in una partita importante.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Fulham Everton

Argomenti discussi: Dove Vedere l'Everton Oggi: Streaming, TV e dal Vivo; Fulham-Everton: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; Pronostico Fulham-Everton 7 Febbraio 2026: 25ª Giornata di Premier League; Fulham vs Everton Pronostico: Anteprima e Analisi del Match | Premier League 07-02-2026.

Pronostico Fulham-Everton: col gol si continua a braccettoFulham-Everton è una partita della venticinquesima giornata di Premier League: diretta tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it

Everton-Fulham, pronostico: 'Toffees' leggermente favoriti sui 'Cottagers'Kiernan Dewsbury-Hall è un perno del centrocampo dell'Everton. Nelle sue nove apparizioni in questo inizio di stagione, ha mostrato qualità sia in fase di costruzione che di interdizione. Con 278 ... it.blastingnews.com

Ruben Loftus-Cheek corteggiato dalla Premier League Secondo Team Talk, il centrocampista inglese è finito nel mirino di sette club — Aston Villa, Manchester United, Newcastle, Brentford, Everton, Sunderland e Fulham — con Aston Villa e United in pole facebook