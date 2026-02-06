Fulham-Everton sabato 07 febbraio 2026 ore 16 | 00 | formazioni quote pronostici

Questa mattina si sfidano Fulham ed Everton, due squadre vicine in classifica con 34 punti ciascuna. La partita si giocherà alle 16:00 e potrebbe decidere chi avanza o scende in classifica. Entrambe le squadre sono in parità anche sulla differenza reti, ma i londinesi hanno segnato più gol. I tifosi sono già in fermento, pronti a seguire questa sfida che promette emozioni.

Fulham ed Everton si ritrovano appaiati a quota 34 punti nella classifica di Premier League 2025-26, al nono e decimo posto, con la stessa differenza reti di -1 ma i londinesi hanno segnato otto gol in più. Un equilibrio quasi perfetto. Per quanto riguarda la forma recente, i Cottagers hanno perso due delle ultime tre. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

