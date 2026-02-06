Wg flash 24 del 6 febbraio 2026

Questa mattina il Consiglio regionale della Campania si è riunito per eleggere il nuovo vicepresidente della IV Commissione. Dopo la nomina, è previsto un confronto pubblico sulla riforma dell’ordinamento giudiziario, in vista del referendum del 22 e 23 marzo. La seduta si è svolta senza intoppi, con i politici che hanno discusso delle prossime tappe prima del voto popolare.

Il Consiglio regionale campano si è riunito per eleggere il nuovo vicepresidente della IV Commissione consiliare permanente, a cui seguirà un confronto pubblico sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, in vista del referendum previsto per il 22 e 23 marzo. Questo è stato uno dei momenti centrali della giornata di sabato 6 febbraio 2026, in cui l'attivismo politico e il dibattito istituzionale hanno trovato spazio nella città di Benevento, sede della Regione Campania. Pellegrino Mastella, consigliere regionale del gruppo Casa Riformista–Italia Viva–Noi di Centro, è stato eletto all'unanimità vicepresidente della IV Commissione consiliare, incarico che lo colloca all'interno della struttura istituzionale con un impegno diretto verso l'interesse della cittadinanza.

