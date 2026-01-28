Stipendio febbraio 2026 | l’una tantum anche ai supplenti 2023 24 Con dei limiti

Questa volta, anche i supplenti della scuola riceveranno l’una tantum di febbraio 2026, come previsto dal nuovo CCNL firmato a fine dicembre. La somma arriverà a tutti, ma ci sono dei limiti da rispettare. La novità riguarda anche chi lavora temporaneamente, mentre le regole esatte e le cifre ancora non sono state definite del tutto.

Lo stipendio della mensilità di febbraio 2026 avrà come novità l’erogazione dell’una tantum derivante dall’applicazione del CCNL 202224 sottoscritto lo scorso 29 dicembre 2025. Probabilmente quindi la supplenza deve essere iniziata entro 31 dicembre (condizione per poter avere durata fino al 31 agosto o 30 giugno) e non essere intervenuto un abbandono di servizio o una cessazione. Rimane da capire se le supplenze temporanee saranno o meno destinatarie del beneficio. Stipendio docenti e ATA febbraio 2026: il conguaglio, l’una tantum, l’eventuale ricalcolo degli arretrati. Cosa dobbiamo aspettarci? Teaching Debate in the English classroom.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

A febbraio 2026, docenti e personale ATA riceveranno anche l'una tantum prevista dall'art.

A febbraio 2026, docenti e personale ATA con contratti fino al 30 giugno o 31 agosto riceveranno il conguaglio, eventuali arretrati e l’uno tantum.

